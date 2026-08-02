Як повідомляло вчора ІншеТВ, ввечері 1 серпня в Москві на Кудринській у ресторані Balzi Rossi пролунав сильний вибух підозрювали, що підірвали відомого генерала (ВІДЕО) За офіційними даними внаслідок вибуху загинуло 3, було поранено 15 людей.

На ранок відомо, що ймовірно, справді, у Balzi Rossi міг проводити захід головнокомандувач повітряно-космічними силами РФ генерал Олександр Чайко.

Серед гостей заходу падлік ВЧК-ОДПУ виявив людину, яка навчалася разом із Чайком у Загальновійськовій академії Збройних сил РФ. Один із співрозмовників розповів, що Чайко не відзначав призначення головкомом ВКС, яке відбулося у травні, і планував це зробити одночасно зі святкуванням ювілею – 27 липня йому виповнилося 55 років. Серед гостей заходу була група високопосадовців ФСБ РФ, чиновників, депутатів, генералів Міноборони тощо.

Захід був закритим, з великою кількістю охорони. Коли до входу прибула машина з мигалками, до веранди направилася жінка з коробкою, в якій був начебто подарунок. Вона спробувала увійти до ресторану, але охоронець не пропустив жінку – він вирішив оглянути посилку, після чого стався вибух.

Загинули сама жінка, охоронець та один із відвідувачів ресторану.