Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 2 серпня:

Вчора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова та транспортна інфраструктура. Внаслідок чого у м. Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Пошкоджено цивільне судно. У Веселинівській громаді постраждав 60-річний чоловік, який також проходить амбулаторне лікування.

Баштанський район

Сьогодні під ранок ворог двічі атакував БпЛА типу «Молнія» Снігурівську громаду. Пошкоджено вікна приватного будинку та АЗС. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Вдень ворог атакував БпЛА «Клин» Веснянську громаду. Внаслідок чого постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь. Стан усіх постраждалих задовільний, вони проходять амбулаторне лікування. Пошкоджено АЗС та чотири автомобілі.