Запорізька АЕС у 23-й раз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратила зовнішнє електропостачання.

Про це у суботу, 1 серпня, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає «Комерсант Український».

За його словами, резервне живлення систем охолодження реакторів та інших критично важливих об’єктів станції майже дві години забезпечували аварійні дизельні генератори. У МАГАТЕ поки не можуть назвати причину відключення останньої лінії зовнішнього електропостачання, що залишилася.

Напередодні організація заявляла про посилення військової активності поблизу ЗАЕС та міста Енергодар, де мешкає значна частина її персоналу. МАГАТЕ також зафіксувало на електростанції тривалі відключення інтернету та проблеми з водопостачанням, що, як випливає із заяви організації, створює додаткові загрози для ядерної безпеки.

З квітня 2022 року ЗАЕС перебуває на окупованій ЗС РФ частині України та контролюється російськими військовими.

За оцінкою Greenpeace в Україні, аналітики якої проаналізували знімки з супутника, російська влада продовжує будувати високовольтну лінію електропередачі вздовж траси М18, яка з’єднує Мелітополь з Генічеськом (обидва міста перебувають під контролем ЗС РФ). В організації вважають, що така інфраструктура може дозволити РФ підключити ЗАЕС до енергосистеми анексованих українських територій, включаючи Крим, а також південні регіони Росії.

Як заявив фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте, “Росатом” розглядає ЗАЕС як дешевшу альтернативу будівництву нових ядерних реакторів у Ростовській області та Краснодарському краї.

Проте, як випливає зі звіту, серія ударів українських безпілотників по електропідстанції у Генічеську на початку липня 2026 року тимчасово порушила плани щодо підключення ЗАЕС до російських енергосистем.

Як повідомляло Інше ТВ, На окупованій ЗАЕС через бойові дії перебої з водопостачанням