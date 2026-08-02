Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб
танків – 12 231 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.
артилерійських систем – 47 196 (+69) од.
РСЗВ – 1 988 (+8) од.
засоби ППО – 1 529 (+2) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.
крилаті ракети – 5 007 (+2) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.
спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.
Дані уточнюються.