За Германа Галущенка внесли усю суму застави застави – ще 45 мільйонів внесли дві приватні фірми.



Це «Пелет Сервіс» – 4 мільйони та згадана раніше «Гірант Констракт» – 41. Ця ж компанія, «Гірант Констракт», перед цим, у п’ятницю 26 червня внесла 46 мільйонів гривень застави. Про це повідомляють джерела «Схем» (Радіо Свобода) у правоохоронних органах.

Нова компанія «Пелет Сервіс», яка внесла заставу за ексміністра енергетики, розташована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Одноосібний директор та власник компанії 34-річний киянин Назар Бойко. Він також володіє ще чотирма компаніями. У інших користувачів номер Бойка підписаний як «Назар Укрбуд», «Назар Кмда», «Назар Киевмиськбуд».

Це були останні 45 млн гривень з потрібних 150-ти млн.грн.

Раніше в НАБУ та САП повідомили Галущенку про підозру у межах справи «Мідас» – йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ВАКС обрав для Германа Галущенка 17 лютого.

Нагадаємо, кілька днів назад За Галущенка вже внесли 105 млн.грн. застави