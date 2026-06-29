Цього року Україна направить пошукову групу до Польщі для пошуку місць поховання українців, убитих під час операції «Вісла» та інших репресій.

Про це в етері Еспресо розповів голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За його словами, йдеться про відновлення пам’яті українців, які стали жертвами комуністичного режиму на території Польщі.

«Мова йде про дітей, жінок, літніх людей, яких вбили польські комуністи або інші посібники авторитарної влади, яка була в Польщі. Все це робиться, щоб імена наших мучеників теж були відновлені. Це буде справедливо», — сказав Алфьоров.

Він наголосив, що Україна розраховує на подальшу співпрацю з польською стороною у питаннях пошуку та перепоховання загиблих.

«Ми очікуємо на продовження наших робочих стосунків між нашими інституціями, між нашими державами. Для нас наші вбиті — це не елемент політики, наші вбиті — це наші янголи, які за нас сьогодні моляться і за нашу перемогу над Росією. Наша справа теж їх знайти і перепоховати», — додав очільник Українського інституту національної пам’яті.

Алфьоров також звернув увагу, що оцінки процесу пошукових робіт та ексгумації в Україні й Польщі нерідко відрізняються. На його думку, окремі заяви польської сторони можуть бути маніпулятивними через вибіркове подання інформації.

«Пошукові дослідження дуже важливі для польської держави і для польського народу. Ми ставимося з глибокою повагою до їхніх почуттів і бажання перепоховати вбитих громадян Речі Посполитої, згідно з християнським церемоніалом, згідно з традицією», — зазначив він.

Водночас керівник Українського інституту національної пам’яті визнав, що йому прикро через недостатню оцінку роботи української сторони.