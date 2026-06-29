Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу виїхали на місце, обстежили територію та зафіксували скид неочищених стічних вод до Бузького лиману в мікрорайоні Намив.

Згідно повідомлення ДЕІ, встановлено, що з каналізаційного люка біля житлового будинку витікає вода з характерним запахом каналізації. Далі стоки потрапляють до ливнево-дощової мережі, а звідти — до акваторії Бузького лиману.

Державні інспектори відібрали проби води з Бузького лиману та передали їх на лабораторні дослідження.

Результати аналізів підтвердили перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин за показниками азотної групи та фосфатів. Такі показники свідчать про потрапляння до водойми неочищених стічних вод.

Наразі інспекція готує лист до МКП «Миколаївводоканал» з вимогою надати інформацію про відповідальну посадову особу та обсяг стічних вод, що потрапили до Бузького лиману. Ці дані необхідні для проведення розрахунку збитків, завданих державі, та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до вимог законодавства.

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївводоканал» – на другому місці в Україні по скиду забруднених стоків (ІНФОГРАФІКА)