37-річного мешканця Первомайська слідчі поліції затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області.

Злочинну діяльність фігуранта викрили слідчі та оперативники Первомайського райвідділу поліції за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили у нього два пакунки психотропної речовини PVP загальною вагою 500 грамів, електронні ваги та мобільний телефон. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана речовина є нарковмісною.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах». Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження психотропних речовин до зловмисника.

Триває досудове розслідування.

