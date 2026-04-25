Станом на 1 квітня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 923,2 млрд гривень. Із початку року сума зменшилася на 3,1 млрд гривень, або на 0,3%, що пов’язано із сезонним вилученням готівки з обігу на початку року, повідомляє НБУ, передає УНН.

За даними Нацбанку, з усієї суми 913,4 млрд грн припадає на банкноти, ще 9,6 млрд гривень – на монети.

В обігу нині перебуває 2,6 млрд штук банкнот та 15,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних).

Якщо рахувати на одного жителя України, то в середньому припадає 63 банкноти та 195 монет.

У грошовому еквіваленті це приблизно 22,3 тис. гривень готівки на одну людину, якщо виходити з офіційних демографічних розрахунків, які використовує НБУ.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень – вони становлять 25,5% від усіх паперових грошей. Найменше – купюр номіналом 50 гривень, їх лише 4,7%.

Серед монет найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня – 4,7% від загальної кількості обігових монет, а найменше – монет по 10 гривень, їх 2,4%.

Також у НБУ нагадали, що з 2 березня 2026 року перестали бути платіжним засобом банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень старих зразків 2003–2007 років. Їх ще можна обміняти на чинні монети та банкноти.

Окремо триває поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, яке стартувало з жовтня минулого року. За цей час із обігу вже вилучили 4,8 млн таких монет. Водночас стабільний попит зберігається на монети номіналом 50 копійок, особливо у сфері торгівлі та послуг.