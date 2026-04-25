Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести тристоронні переговори за участі США та росії.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, перебуваючи з візитом у Баку, пише Oboz.ua.

Глава держави наголосив, що такий варіант можливий, якщо Москва буде готова до дипломатії.

Він додав, що схожі зустрічі були у Туреччині та Швейцарії.

