Вже четверо загиблих у зруйнованій російськими терористами чотириповерхівці в Дніпрі.

Збільшилася там і кількість постраждалих – до 27 людей. Серед них – двоє дітей. Хлопчик 9 років на амбулаторному лікуванні. 17-річна дівчина – госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.

Але поки рятувальники розбирають завали, росіяни знов вдарили по місту – і знову пошкоджений житловий будинок.

Одна людина загинула. Семеро людей дістали поранень – медики надають їм усю необхідну допомогу.

«Понівечений багатоповерховий будинок. Росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі», – додав Олександр Ганжа.

