Вже четверо загиблих у зруйнованій російськими терористами чотириповерхівці в Дніпрі.
Збільшилася там і кількість постраждалих – до 27 людей. Серед них – двоє дітей. Хлопчик 9 років на амбулаторному лікуванні. 17-річна дівчина – госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ.
Але поки рятувальники розбирають завали, росіяни знов вдарили по місту – і знову пошкоджений житловий будинок.
Одна людина загинула. Семеро людей дістали поранень – медики надають їм усю необхідну допомогу.
«Понівечений багатоповерховий будинок. Росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі», – додав Олександр Ганжа.
Як повідомляло Інше ТВ, Двоє загиблих, 22 постраждалих, серед яких — дитина, внаслідок масованої атаки ворога на Дніпро та область — Офіс Генпрокурора