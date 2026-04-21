Інцидент стався 18 квітня в одному із мікрорайонів Миколаєва. На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи та оперативники відділення поліції №2 Миколаївського райуправління.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 57-річний місцевий мешканець, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

Поліцейські з’ясували, що між фігурантом та 43-річним чоловіком під час застілля виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ніж та наніс ним удар в область грудної клітини знайомому.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знаряддя злочину – ніж – поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому в центрі Миколаєва військовий в СЗЧ вдарив ножем патрульного в супермаркеті, його затримували 3 екіпажі та спецпідрозділ