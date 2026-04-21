Впродовж другого терміну президентства Дональда Трампа трейдери роблять ставки на мільйони доларів безпосередньо перед тим, як він робить важливі заяви.

BBC дослідила дані про обсяг торгів на кількох фінансових ринках і зіставила їх з деякими із найважливіших заяв президента США, що вплинули на ринок.

Виявлено послідовну тенденцію до стрибків цін лише за кілька годин, а іноді й за кілька хвилин, до того, як інформація в соціальних мережах чи інтерв’ю для ЗМІ ставала публічною.

Деякі аналітики кажуть, що це має ознаки незаконної інсайдерської торгівлі, коли ставки роблять люди на основі інформації, недоступної широкому загалу.

Інші кажуть, що картина складніша, і що деякі трейдери стали більш вправними у передбаченні втручання президента.

Ось п’ять найважливіших прикладів.

9 березня 2026 року: “Війна майже завершена”

Деякі з найбільших коливань спостерігалися на ф’ючерсному ринку нафти.

Через дев’ять днів після початку війни між США та Ізраїлем з Іраном Трамп заявив CBS News у телефонному інтерв’ю, що конфлікт “практично завершений”.

Підпис до фото,Ці діаграми на основі даних Bloomberg показують, що обсяги торгівлі нафтою різко зросли незадовго до інтерв’ю Трампа CBS, після якого ціни впали

18:29 за Гринвічем: різке зростання ставок на нафту

різке зростання ставок на нафту 19:16 за Гринвічем: Трамп заявляє, що війна наближається до завершення

Трамп заявляє, що війна наближається до завершення 19:17 за Гринвічем: нафта подешевшала на 25%

Вперше громадськість дізналася про інтерв’ю о 15:16 за східним американським часом (19:16 за Гринвічем), коли журналіст повідомив про це на X.

Нафтотрейдери відреагували на цю новину, що конфлікт може закінчитися набагато швидше, ніж очікувалося, продажем нафти, а ціна впала на 25%.

Однак ринкові дані показують, що сплеск ставок було зроблено на падіння ціни на нафту о 18:29 за Гринвічем – за 47 хвилин до твіта журналіста.

Трейдери, які зробили ці ставки, заробили мільйони доларів на коливанні цін на нафту.

23 березня 2026 року: “Абсолютне припинення воєнних дій”

23 березня, лише через два дні після погроз “знищити” іранські електростанції, Трамп опублікував у Truth Social, що Вашингтон провів “ДУЖЕ ДОБРІ ТА ПРОДУКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ” з Тегераном щодо “ПОВНОГО ТА ЦІЛКОВИТОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ” воєнних дій.

Це стало несподіванкою для дипломатичних спостерігачів та трейдерів.

Підпис до фото,На графіках на основі даних Bloomberg видно, як ф’ючерси на Brent торгувалися трохи менше ніж за 113 доларів за барель о 10:30 23 березня, але потім впали після оприлюднення інтерв’ю Трампа, досягнувши 97 доларів о 11:08, перш ніж трохи відновитися до 104 доларів о 11:30

10:48–10:50 за Гринвічем: сплеск ставок на нафту

сплеск ставок на нафту 11:04 за Гринвічем: Трамп публікує посаду про “повне врегулювання” військових дій

Трамп публікує посаду про “повне врегулювання” військових дій 11:05 за Гринвічем: нафта падає на 11%

Акції одразу зросли, а ціна на нафту в США, яка до того зростала, впала.

Як повідомляла BBC на той час, за 14 хвилин до посту президента було зроблено надзвичайно велику кількість ставок на ціну на нафту в США.

Така ж картина спостерігалася у трейдерів, які купували контракти на нафту марки Brent, інший основний нафтовий еталон. Угоди виглядали “безперечно ненормальними”, сказав тоді BBC один нафтовий аналітик.

9 квітня 2025 року: пауза Дня визволення

Окрім війни на Близькому Сході, є й інші приклади торговельної активності, які викликають подив.

2 квітня минулого року Трамп оголосив про те, що він назвав “Днем визволення” – масштабне запровадження додаткових тарифів на товари практично з кожної країни. Фондові ринки по всьому світу впали.

Але через тиждень, коли Трамп оголосив 90-денну “паузу” щодо мит для всіх країн, крім Китаю, фондові ринки злетіли. Базовий індекс S&P 500 підскочив на 9,5% – це один з найбільших одноденних приростів з часів Другої світової.

17:00 за Гринвічем: трейдери починають робити великі ставки на зростання фондового ринку

трейдери починають робити великі ставки на зростання фондового ринку 17:18 за Гринвічем: Трамп оголошує про зупинення введення мит

Трамп оголошує про зупинення введення мит 17:19 за Гринвічем: фондовий ринок починає історичний стрибок

Знову ж таки, цим подіям передувала незвичний торговий тренд із надзвичайно високою кількістю ставок перед оголошенням щодо одного фонду, який відстежує S&P 500.

Кількість угод підскочила до понад 10 000 за хвилину, хоча раніше того ж дня кількість контрактів обчислювалася сотнями.

Деякі трейдери поставили понад 2 мільйони доларів на зростання фондового ринку того дня, хоча перед тим він сім днів поспіль зазнавав збитків. Величезний сплеск торгової активності міг принести прибуток майже у 20 мільйонів доларів.

Пізніше того ж тижня кілька високопоставлених демократів у Сенаті США написали до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), закликаючи фінансового регулятора розслідувати, чи “збагатили заяви президента інсайдерів та друзів адміністрації за рахунок американської громадськості”.

На запитання BBC, чи розслідувала SEC ці звинувачення, речник SEC відмовився від коментарів.

Тим часом Білий дім не відповів на запит BBC прокоментувати будь-яку з незвичайних торгових дій, проаналізованих у цьому звіті.

3 січня 2026 року: захоплення Мадуро

Підпис до фото,Один користувач виграв 436 000 доларів, зробивши ставку на те, що Ніколас Мадуро залишить посаду до кінця січня

грудень 2025: створено обліковий запис Burdensome-Mix

створено обліковий запис Burdensome-Mix 2 січня 2026: акаунт ставить 32 500 доларів на те, що Мадуро буде усунено

акаунт ставить 32 500 доларів на те, що Мадуро буде усунено 3 січня 2026: Мадуро захопили, і Burdensome-Mix виграє 436 000 доларів

Нещодавнє зростання ринків онлайн-прогнозів також привернуло увагу спостерігачів.

Платформи на базі блокчейну, такі як Polymarket та Kalshi, пропонують користувачам можливість спекулювати на будь-які теми: від погоди до бейсболу та зовнішньої політики США.

Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, є інвестором Polymarket та входить до його дорадчої ради. Він також є стратегічним радником Kalshi, і BBC зв’язалася з ним для отримання коментарів.

У грудні 2025 року один користувач створив обліковий запис на Polymarket під назвою Burdensome-Mix. 30 грудня він зробив свою першу ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро залишить посаду до кінця січня 2026 року.

У період з 30 грудня по 2 січня Burdensome-Mix поставив на цю позицію загалом 32 500 доларів.

Коли Мадуро був захоплений спецназом США та усунений від влади наступного дня, виграш Burdensome-Mix склав 436 тисяч доларів.

Невдовзі після цього в обліковому записі змінилося ім’я користувача, який з того часу не робив жодних ставок.

28 лютого 2026 року: удари по Ірану

лютий 2026: на Polymarket створено шість облікових записів

на Polymarket створено шість облікових записів 28 лютого: акаунти виграли загалом 1,2 млн доларів

Згідно з даними веб-сайту Bubblemaps, що аналізує блокчейни, у лютому на Polymarket було створено шість облікових записів. Усі вони зробили ставки на удар США по Ірану до 28 лютого. Коли президент Трамп підтвердив атаки рано вранці того ж дня, облікові записи разом заробили 1,2 мільйона доларів.

П’ятеро з шести користувачів цих акаунтів більше не робили ставок з того часу, але одна з нещодавніх активностей облікового запису показує, що він згодом заробив 163 000 доларів, правильно зробивши ставку на припинення вогню між США та Іраном до 7 квітня, про яке того дня оголосили Вашингтон і Тегеран.

Компанія Polymarket повідомила BBC, що “встановлює, підтримує та забезпечує дотримання найвищих стандартів ринкової чесності”, додавши, що “проактивно” співпрацює з регуляторами та правоохоронними органами для досягнення цієї мети.

У березні цього року Polymarket та Kalshi окреслили нові правила для боротьби з торгівлею інсайдерською інформацією.

Підпис до фото,Інсайдерська торгівля є незаконною для більшості американців з моменту прийняття Закону про цінні папери в 1933 році

Ринки прогнозів перебувають під юрисдикцією Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

Комітет з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) не відповів на запит BBC про коментар, але його голова нещодавно заявив комітету Конгресу, що його організація має “нульову толерантність” до шахрайства та інсайдерської торгівлі.

Також стало відомо, що Білий дім минулого місяця надіслав внутрішній електронний лист співробітникам, попереджаючи їх не використовувати інсайдерську інформацію для ставок на ринках прогнозів.

Речник Девіс Інгл заявив BBC тоді, що “будь-які натяки на те, що посадовці адміністрації займаються такою діяльністю без доказів, є безпідставними та безвідповідальними”.

Складно довести

Інсайдерська торгівля є незаконною для більшості американців з моменту прийняття Закону про цінні папери в 1933 році.

У 2012 році його дію поширили на посадовців уряду США, хоча до сьогодні нікого не притягали до відповідальності за цим законом.

Пол Уден, професор, який спеціалізується на праві фінансового регулювання в Бізнес-школі ESSEC, каже, що дотримання цих правил важко забезпечити.

“Фінансові органи не переслідуватимуть в суді, якщо не зможуть з’ясувати, хто є джерелом інформації”, — каже Уден.

Жоден з фінансових органів США, з якими зв’язалася BBC, не підтвердив жодного звинувачення у торгівлі інсайдерською інформацією.

«Можуть мати місце масові угоди з фінансовими інструментами, які чітко показують, що хтось був обізнаний з тим, що збирався заявити Дональд Трамп”, — каже Уден.

“Однак існує велика ймовірність того, що нікого не буде притягнуто до відповідальності”, — додає він. (Графіка Томмі Ламбі)

