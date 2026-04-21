Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум вимагає пояснень, що американські та мексиканські посадовці робили у штаті Чіуауа. Смертельна аварія за участі представників США розкрила, що там проводилась операція зі знищення підпільної нарколабораторії.

Про це пише AP, передає Громадське.

Генеральний прокурор штату Чіуауа Сесар Хаурегі заявив, що американські чиновники загинули, повертаючись з операції зі знищення лабораторій злочинних угруповань. Вони їхали посеред ночі пересіченою гірською місцевістю, що з’єднує Чіуауа зі штатом Сіналоа, коли вантажівка, «здається, в якийсь момент занесла та впала в яр, вибухнувши».

Він сказав, що серед чотирьох загиблих були два місцеві мексиканські слідчі та два інструктори посольства США, які брали участь у «навчальній роботі».

Ця аварія знову розпалила дебати щодо ступеня участі США в операціях безпеки Мексики. Спекуляції підживлюються тим, що президентка Шейнбаум, місцеві чиновники та посольство США суперечили один одному та надавали скупі подробиці про загиблих американських чиновників.

Посольство США відмовилося назвати, ким були загиблі посадовці або на яку організацію вони працювали. Там заявили, що чиновники «підтримували зусилля влади штату Чіуауа щодо боротьби з картельними операціями». Посол США Рональд Джонсон висловив співчуття, але не розкривав деталей інциденту.

Прокурор Хаурегі заявив, що операція відбулася після кількох місяців розслідування, проведеного державними прокурорами та федеральними військовими Мексики (а армія Мексики підпорядкована президенту країни як головнокомандувачу).

Секретаріат безпеки Мексики підтвердив, що армія та державна прокуратура провели спільну операцію у Чіуауа зі знищення нарколабораторій. Їх знайшли за допомогою дронів. Пізніше у лабораторіях виявили тонни матеріалів для виробництва наркотиків. Але фігурантів не було на місці — ймовірно, їх попередили заздалегідь і вони втекли.

Пізніше місцевий чиновник відмовився від своїх слів та уточнив пресі, що «в операції з охорони нарколабораторії не було жодних агентів США», і сказав, що співробітники посольства приєдналися до групи після операції та перебували за кілька годин від місця події.

Тим часом президентка Шейнбаум наполягає, що у Мексиці «немає спільних операцій ні на землі, ні в повітрі». Вона сказала, що між урядом Мексики та США відбувається лише обмін інформацією, який здійснюється у межах «добре налагодженої» правової бази.

Президентка наголосила, що будь-яка співпраця між місцевим урядом та США без федерального дозволу є порушенням мексиканського законодавства.

«Кабінет міністрів безпеки не знав про цю операцію. Нас не поінформували; це було рішення уряду Чіуауа», — сказала Шейнбаум журналістам.