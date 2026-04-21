Державне агентство ПлейСіті повідомило про початок співпраці з платформою YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор.

У межах взаємодії вже заблоковано канал із понад 3 тис. підписників, пише Кореспондент.

“Почали співпрацю з платформою YouTube для швидшого реагування та блокування незаконної реклами азартних ігор”, – мовиться у повідомленні агентства.

Як зазначається, завдяки співпраці регулятору вже вдалося заблокувати ютуб-канал на понад 3 тис. підписників з рекламою азартних ігор, а також видалити відео з незаконною рекламою казино на каналі з більш як 133 тис. підписників.