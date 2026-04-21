В Україні розпочалася робота над ігровим повнометражним фільмом “Фехтувальниця. Головний поєдинок!” про українську олімпійську чемпіонку та легенду світового фехтування Ольгу Харлан.

Девелопмент художньої стрічки розпочато UnitedContentHUB та StarLightMedia, інформує портал «Нове українське кіно». Майбутня картина створюється у жанрі байопіку та спортивної драми, проте її історія виходить далеко за межі спортивних досягнень.

Фільм “Фехтувальниця. Головний поєдинок!” зосередиться не лише на перемогах спортсменки на міжнародній арені, а й на її особистій драмі, внутрішній боротьбі та історії подолання перешкод. Окрему увагу автори приділять темі протидії гібридній агресії рф на території спорту високих досягнень. Це буде історія про принциповість, гідність та силу характеру, яка здатна відстоювати свою позицію навіть у найскладніших обставинах.

“Моя історія не тільки про спорт чи боротьбу – вона про вибір, про витримку, про моменти, які ламають, і про силу, яка дозволяє піднятися. Я хочу, щоб ми разом передали це максимально чесно, без прикрас, але з великою вірою в те, що правдиві історії можуть надихати”, – поділилась Ольга Харлан.

Спортсменка очікує, що фільм стане не просто переказом фактів, а живою емоцією, щоб кожен, хто його побачить, відчув енергію, яку сама Ольга не раз знаходила в критичні моменти, адже “ми всі здатні пройти через багато, якщо не здаємося”.

Авторкою сценарію майбутньої спортивної драми виступає Марія Ткачук, сценарним супервайзером стрічки став відомий голлівудський сценарист Steve Kaplan. За словами творців, стрічка має відгукнутися широкій глядацькій аудиторії як в Україні, так і у світі, адже йдеться не лише про спорт, а й про універсальні цінності – боротьбу за справедливість, людську гідність та силу особистості.

“Для мене цей проєкт – це історія про особистий вибір, внутрішню стійкість і ціну принциповості. Ольга Харлан – це голос сучасної України: сильної, усвідомленої і такої, що не боїться відстоювати свої цінності. Було принципово говорити про неї як про самодостатню фігуру-людину з масштабом, впливом і чіткою позицією. Як співпродюсерка, я свідомо хотіла відійти від одновимірного образу чемпіонки. Наше завдання було створити живу, багатошарову історію, де є не тільки перемоги, а й сумніви, тиск і емоційна складність” – поділилась співпродюсерка Марія Костіна.

Національний кінореліз стрічки заплановано на початок 2027 року. Наразі розробку проєкту подано на конкурсній основі державного проєкту “Тисячовесна” у секцію складно-постановочних фільмів.

Фільм реалізується за сприяння Національного олімпійського комітету України. Кінопрокат стрічки в Україні здійснюватиме компанія B&H Film Distribution Company.

