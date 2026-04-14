Під час затримання фігурант чинив збройний опір та вистрілив у одного з поліцейських, а на іншого намагався наїхати автомобілем. Всі учасники події в безпеці, поліцейські доставлені до лікарні.

Про це повідомляє Нацполіція України, передає Інше ТВ.

Сьогодні о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки разом із малолітньою дитиною. За попередньою інформацією, зловмисник пересувався автомобілем марки Skoda та, ймовірно, був озброєний. Подія сталася в одному з населених пунктів Мукачівського району.

На розшук правопорушника одразу ж орієнтували наряди поліції. Невдовзі поліцейські встановили місцеперебування та затримати його на території сусіднього Берегівського району.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Попри загрозу життю, поліцейські затримали зловмисника.



Провівши першочергові слідчі дії, вдалося відтворити хронологію подій. Затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до авто. Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з 3-річною дитиною на руках втекла з автівки викрадача. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції.

Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога — загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

