11 квітня відбувся другий всеукраїнський відбірковий турнір міжнародної освітньої програми FIRST LEGO League Challenge. Технології, інновації та LEGO об’єднали 13 команд з різних куточків України навколо теми сезону UNEARTHED – дослідження, відкриття та сміливі інженерні рішення.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

FIRST LEGO League Challenge – це міжнародна програма, що об’єднує дітей і молодь з різних країн світу та спрямована на розвиток STEM-компетентностей, інженерного мислення, дослідницьких навичок та командної роботи.

Протягом відбіркового турніру команди презентували інноваційні проєкти; демонстрували інженерні рішення відповідно до теми UNEARTHED; змагалися у Грі роботів; демонстрували командну роботу та Основні цінності FIRST.

Чемпіоном другого всеукраїнського відбіркового турніру стала команда з Миколаєва “I WILL” у складі:

Сутула Олеся – Миколаївський ліцей №22, 8-Г клас;

Хаджи Дмитро – Миколаївський ліцей №22, 8-Г клас;

Ніколенко Дмитро – Миколаївський ліцей №41, 10-Б клас;

Курчук Андрій – Миколаївський політехнічний фаховий коледж, група ЕАТ-115;

Долганюк Дар’я – ВСП МБФК КНУБА, група КН-107;

Озаринський Іван – ВСП МБФК КНУБА, група АР-203.

Підготовка команди здійснювалася за участі тренерського складу Клубу робототехніки I WILL (м. Миколаїв).

Перемога у відбірковому турнірі забезпечила команді право участі у фіналі чемпіонату України, який відбудеться 21 червня у м. Києві у межах Всеукраїнського STEM-фестивалю ROBOTICA+ROBOFIRST 2026.

