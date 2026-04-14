17 квітня відбудеться засідання регіональних зборів, на яких буде обрано представника від Миколаївської області до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.

Вибори представника від ветеранської спільноти проводяться у всіх областях. Склад Ради не формується адміністративно і не призначається «згори». Представники обираються на регіональних зборах ветеранських громадських об’єднань.

Після подання та перевірки відповідних документів до участі у виборах допущено два кандидати: Микола Лінчаковський, делегований громадською організацією “ВЕТЕРАН ПЛЮС” та Володимир Винокуров, делегований громадською організацією “Веселинівська спілка патріотичних сил”.

Ознайомитись з біографією кандидатів й їх мотиваційними листами можна за посиланням: https://mk.gov.ua/ua/news/?id=137103 Кандидати мають досвід активної громадської діяльності у ветеранському середовищі.

Для участі у регіональних зборах 17 квітня, ветеран або ветеранка Миколаївщини мали подати заяву щодо участі у голосуванні, посвідчення ветерана або учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання. Станом на сьогодні реєстрація учасників зборів завершена.

Рада ветеранів є постійним консультативно-дорадчим колегіальним органом при Міністерстві у справах ветеранів України. Рішення Ради мають рекомендаційний характер, але є обов’язковими до розгляду Міністерством, що забезпечує реальний вплив напрацьованих позицій на політики, програми та нормативно-правові акти у сфері ветеранської підтримки.

Для ветеранів і ветеранок участь у виборах і роботі Ради — це можливість не лише озвучувати проблеми, а й системно впливати на рішення: брати участь в обговоренні проєктів нормативно-правових актів, ініціювати зміни, подавати пропозиції, долучатися до робочих груп, аналізувати реалізацію ветеранської політики на місцях.