Очільник Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на розмови про свої президентські амбіції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Під час розмови журналісти запитали, чи балотуватиметься Буданов на посаду президента, коли стартують президентські перегони. Очільник ОП назвав питання медійників “цікавим”, але не відповів на нього та попросив продовжити розмову на інші теми.

Bloomberg пише також про те, що усі співрозмовники, знайомі з Будановим, навіть на правах анонімності відмовилися обговорювати його гіпотетичні президентські амбіції. Пояснили це тим, що такі розмови можуть нашкодити країні.

Рейтинг довіри та популярності серед українців у Кирила Буданова залишається достатньо високим.

Нещодавнє опитування Ipsos поставило його на третє місце у списку найнадійніших українців після колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а нині посла Великої Британії Валерія Залужного, якого регулярно називають потенційним кандидатом у президенти, та чемпіона з боксу Олександра Усика. Президент України Володимир Зеленський посів у цьому рейтингу лише четверте місце.