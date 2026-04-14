Сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони — Україна узгодила новий масштабний пакет співпраці з Німеччиною на €4 млрд.

Про це повідомив міністр оборони Іван Федоров.

-Провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд — для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів.

Під час візиту підписали три важливі угоди з Німеччиною:

Посилення ППО

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot — це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток Deep-strike

Домовилися про €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння.

Виробництво дронів

У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі — 5 000 дронів для Сил оборони.

Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство й системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи.