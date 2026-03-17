Учасник бойових дій та ветеран війни з Дніпра Андрій заявляє про викрадення й побиття військовослужбовцями Терцентру комплектування (ТЦК) та бездіяльність поліції.

З журналістами Суспільного 44-річний чоловік погодився поспілкуватися телефоном та розповів усі деталі інциденту.

Про ситуацію написала дружина ветерана в соцмережах. Чоловік попросив не публікувати його прізвище та не показувати обличчя.

“Для мене це велике приниження. Держава дозволяє принижувати людей – у тому числі тих, які віддали за неї своє здоровʼя”, – зазначив Андрій.

За словами чоловіка, вдень 27 січня він прогулювався неподалік дому – після інфаркту лікарі порадили йому більше часу проводити на свіжому повітрі. До нього під’їхали мікроавтобус та легковик, звідти вийшли щонайменше п’ять чоловіків у формі та балаклавах.

“Вони мене оточили й почали хапати за руки. Я їм кажу: “Приберіть руки, що ви робите, хто ви такі?”. У відповідь я почув лише : “Так, коротше” і відчув удар по голові. Мене схопили за руки й ноги та закинули в бусик на підлогу. Я почав говорити, що так не можна робити, що я ветеран війни. Вони відповіли, що розберуться. Я дістав телефон та почав знімати – вони вибили телефон і почали мене бити. Я втратив свідомість”, – розказав Андрій.

Скрін з відео, яке Андрій встиг записати до того, як у нього вибили телефон. З особистого архіву Андрія

Після того як отямився, розповів Андрій, у нього запитали прізвище. За п’ять хвилин його знову взяли за руки та ноги – і викинули з мікроавтобуса. Ветеран припускає, що військові ТЦК перевірили інформацію по базі і зрозуміли, що він не підлягає мобілізації. Поки вони стояли і курили, чоловік встиг сфотографувати їхні авто.

“Я зрозумів, що перебуваю на покинутій заправці неподалік Індустріального РТЦК та СП, в якому я мобілізувався у 2022 році. Я викликав поліцію, ті – “швидку”. Мене повезли у районну лікарню. Там діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. В лікарні я пробув тиждень. Туди приїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські були обурені і говорили: “Як так можна, ви ж ветеран, у вас інвалідність”. Вони склали протокол, прийняли мою заяву і поїхали”, — розказав Андрій.

Висновок судово-медичної експертизи. З особистого архіву Андрія

У заяві ветеран вказав номерні знаки авто, а також повідомив, що має відео обличчя одного з нападників. Наступного дня “зняв побої” в бюро судово-медичної експертизи. Його брат з’їздив у райвідділ і дізнався, що справа не внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і передана не слідчому, а дільничному. За словами Андрія, він ще кілька днів шукав адвокатів, але оскільки зараз отримує тільки виплати по інвалідності, грошей на адвоката йому не вистачило.

“Тобто факт викрадення і побиття їх (правоохоронців — ред.) не зацікавив. Я два роки відслужив у десантно-штурмових військах, був поранений і переніс інфаркт – і це завдяки захисту нашої країни. Це не ТЦК, це бандити. Боротися я не бачу ніякого сенсу, тим більше за власний рахунок. Простіше виїхати з країни”, — сказав він.

Автомобіль, у який, за словами Андрія, його закинули військовослужбовці ТЦК. З особистого архіву Андрія

За освітою Андрій авіаційний спеціаліст, проходив військову кафедру. Від початку повномасштабного вторгнення хотів мобілізуватися, але його не брали, зазначив ветеран. Пройти військово-лікарську комісію та почати військовий шлях йому вдалося у червні 2022 року. Вже у липні він був зарахований до 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Був командиром зенітно-ракетного взводу. Потім його запросили до 82 бригади, яка формувалась на основі 3-ї батальйонної тактичної групи. Брав участь в Харківському та Запорізькому контрнаступах й Курській операції, під час якої дістав легке поранення.

За два тижні після проходження реабілітації, у нього стався інфаркт. Андрію дали третю групу інвалідності, звільнили зі служби та зняли з військового обліку. Він має відзнаку президента “За оборону України”.

Відзнака “За оборону України”, якою президент нагородив Андрія. З особистого архіву Андрія

Як на інцидент реагують правоохоронці та обласний ТЦК

Після того як Суспільне звернулось до поліції Дніпропетровщини, правоохоронці внесли відомості в ЄРДР. Про це нашим журналістам повідомив Андрій. У відповіді на офіційний запит в Нацполіції області зазначили: в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне провадження від 6 березня за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських чи виправних робіт.

“Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення повних обставин скоєння кримінального правопорушення”, — йдеться у відповіді на наш запит.

Відповідь поліції на запит Суспільного. Суспільне Дніпро

В обласному ТЦК та СП Суспільному повідомили, що інформація на даний час перевіряється відповідними уповноваженими органами.

“Дніпропетровський обласний ТЦК та СП взаємодіє з правоохоронними органами. У разі встановлення під час відповідних перевірок фактів можливих порушень вимог законодавства або перевищення службових повноважень посадовими особами, до них будуть застосовані передбачені законодавством заходи реагування”, — зазначили у обласному ТЦК.

Відповідь обласного ТЦК та СП на запит Суспільного. Суспільне Дніпро

Також після звернення Суспільного, регіональне представництво Офісу уповноваженого з прав людини невідкладно розпочало перевірку викладених обставин.

“Наразі підготовлені та направлені відповідні запити до компетентних органів, зокрема до правоохоронних органів та відповідних структур, для встановлення всіх обставин події. Окрім цього, представником Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони у ініціативному порядку направлено запит до Військової служби правопорядку щодо забезпечення проведення перевірки обставин можливого порушення прав Андрія під час проведення мобілізаційних заходів та вжиття, у разі необхідності, відповідних заходів реагування”, — сказано у відповіді Офісу омбудсмана на наш запит.

Відповідь Офісу омбудсмана України на запит Суспільного. Суспільне Дніпро

Андрій розказав журналістам: не збирався їхати до дружини та дітей за кордон. Хотів відновитися після інфаркту та влаштуватися на оборонне підприємство, що виготовляє дрони. Втім після цієї ситуації він виїхав до родини і наразі повертатися не збирається. Після відкриття кримінального провадження, поліцейські телефоном сказали, що він має особисто з’явитися на допиті.

“Ще у січні були достатні підстави для відкриття кримінального провадження”. Як ситуацію коментує адвокат

З яких причин правоохоронці не відкрили кримінальне провадження одразу, чому зараз внесли відомості за статтею “легкі тілесні ушкодження” та чи обовʼязково Андрієві для допиту повертатися в країну – Суспільне запитало в адвоката.

“Ще у січні були достатні підстави для відкриття кримінального провадження. Однак поліція не завжди вбачає в певних діях ознаки кримінального правопорушення. Причиною могла бути халатність через небажання проводити розслідування та мати більше роботи”, – зазначив адвокат Андрій Верба.

Адвокат Андрій Верба. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

За його словами, правова кваліфікація “легке тілесне ушкодження” не остаточна. Потерпілий може ініціювати зміну з урахуванням нових доказів.

“Наприклад, відеозаписів, свідчень очевидців, які б вказували на те, що його навмисно викрали, а тілесні ушкодження завдані групою осіб – тоді може бути перекваліфікація в ході досудового розслідування. Остаточна кваліфікація буде при направленні справи до суду, визначаються і обвинувачені особи”, – пояснив Андрій Верба.

Зазвичай допит потерпілого проводять безпосередньо за місцем розташування слідчого підрозділу, який розслідує кримінальне провадження, додав Андрій. Однак, за його словами, кримінально-процесуальний кодекс України дає можливість слідчому допитати його у порядку міжнародного доручення, а також навіть дистанційно – в режимі відеоконференції. Для цього необхідно подати відповідно клопотання, оскільки слідчий навряд це ініціюватиме сам.

Адвокат радить потерпілому звернутися до Системи надання безоплатної правничої допомоги, адже він має всі підстави отримати послуги адвоката державним коштом.