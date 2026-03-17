Ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 17 березня:

Вознесенський район

Учора вдень ворог завдав удару балістикою по відкритій місцевості Вознесенського району, попередньо – ракетою типу «Іскандер-М». Постраждалих немає.

Миколаївський район

Вчора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Ввечері, внаслідок одного з ударів FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Вони продовжують лікування у медичному закладі.

Крім того, під ранок ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Постраждалих немає.