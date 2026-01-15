За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури задокументовано нові епізоди порушення законів та звичаїв війни двома військовослужбовцями зс рф, яким раніше вже повідомлялося про підозру за знущання над мирним населенням Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Слідством додатково встановлено, що на початку квітня 2022 року на території села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади командир 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф з метою залякування місцевого жителя здійснив не менше трьох пострілів над його головою, погрожуючи вбивством.

У травні 2022 року механік танка цієї ж бригади за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями шляхом пошкодження навісного замка проник до приміщення гаража на території домоволодіння у селі Євгенівка та за відсутності воєнної необхідності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення заволодів легковим причепом, що належав цивільній особі на праві приватної власності, який у подальшому привласнив та розпорядився ним на власний розсуд.

На підставі нових зібраних доказів командиру 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади зс рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України, механіку танка цієї ж бригади — за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області.

