За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю військової частини 42091 2-го десантно-штурмового батальйону зс рф у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, у період з квітня по листопад 2022 року підозрюваний за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями рф під час окупації одного з населених пунктів Широківської сільської територіальної громади Баштанського району незаконно позбавив волі чотирьох місцевих мешканців.

Чоловіків допитували, били і погрожували вбивством з метою отримання інформації про позиції Збройних Сил України та українських військових.

Досудове розслідування здійснюється СБУ в Миколаївській області.

