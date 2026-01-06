5 січня до обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна завітала поважна публіка з нагоди відкриття виставки «Під сузір’ям Козерога».

Як повідомляють в музеї, в експозиції зібрані найкращі твори миколаївських митців, народжених під знаком Козерога, – Артима Д. І., Завгороднього А. П., Матвєєва І. Я., Бандалієва В. К., Козловського В. С., Плехова М. О., Стефановської Г. Є., Каркоца В. С., Купцова В. С., Рослякова С. М.

Єдина скульптура в експозиції — робота, створена скульптором Мирошеїченком Г. М., — органічно доповнює живописну частину виставки, додаючи простору об’ємності та особливої пластичної тиші.

Митці відкрили глядачеві багатогранний всесвіт художніх образів: від мотивів античності — до спокійних, зосереджених зимових пейзажів Карпат. Кожна робота має власний настрій, свою історію і свою внутрішню тишу, в якій народжується глибокий діалог між мистецтвом і людиною.

Директор музею Сергій Миколайович Росляков підкреслив, що саме на цій виставці зібрано найкращі роботи художників-Козерогів. Водночас він зазначив: кожен знак Зодіаку народжує своїх митців, і про них розповідатимуть наступні виставки циклу «Під знаком Зодіака».

