У другому півріччі 2025 року батьки в Україні продовжували поєднувати класичні українські імена з міжнародними та рідковживаними варіантами. Про це свідчать дані, надані відділами державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України.

Найпоширеніші жіночі імена

У більшості регіонів серед лідерів залишаються: Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Злата, Мілана.

Найпоширеніші чоловічі імена

Найчастіше хлопчиків називали: Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Давид.

Регіональні особливості

У різних частинах країни спостерігаються власні іменні тенденції. Так, у західних областях частіше обирають імена Соломія, Юстина, Уляна, Софія, а серед чоловічих — Марко, Дем’ян, Матвій.

У центральних та південних регіонах популярними залишаються Мілана, Єва, Софія, Марія, Злата, серед хлопчиків — Артем, Владислав, Богдан, Дмитро.

У східних областях батьки частіше надають перевагу іменам Софія, Поліна, Єва, Злата, а також Артем, Марк, Матвій, Тимофій, що свідчить про збереження загальнонаціональних іменних трендів.

У великих містах дедалі частіше обирають короткі та міжнародні імена — Мія, Емма, Лія, Ніколь, Тео, Леон, Лукас, Марк, які легко вимовляються різними мовами.

Рідковживані імена

Поряд із популярними іменами батьки дедалі частіше надають дітям унікальні імена. Серед рідковживаних у ІІ півріччі 2025 року зафіксовано, зокрема:

жіночі: Авіелла, Теона, Сапфіра, Ренесмі, Ноема, Ясміна, Кіара;

чоловічі: Еней, Тео, Одін, Рагнар, Авенір, Силас, Златан. Такі імена траплялися поодиноко, однак саме вони формують яскраву картину сучасних іменних уподобань в Україні.