Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада України не підтримала законопроєкти, які були необхідні для отримання допомоги від МВФ та ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає Інше ТВ.

Так, за законопроєкт 14025 (Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи), прийняття якого було прописано у Меморандумі з МВФ, проголосували тільки 113 нардепів.

За два законопроєкти для програми Ukraine Facility назбиралося тільки 146 (законопроєкт 13620 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності з метою відновлення та економічного зростання України) та 161 (законопроєкт 14067 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання) голос відповідно.

