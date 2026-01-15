Прокурорами Миколаївської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з міських голів на Миколаївщині за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2023 рік.

У декларації не відображено відомості про вартість об’єкту нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання його дружини на загальну суму понад 5,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) ТУ ДБР в місті Миколаєві.