За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону слідчі ТУ ДБР викрили злочинну організацію, що діяла всередині однієї з військових частин та привласнювала бюджетні кошти, виділені на оборонні закупівлі.

За даними слідства, у 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив діючих військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

Упродовж квітня–грудня 2024 року учасники злочинної організації уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів та оптичного обладнання. Фактичне постачання безпілотників до військової частини не здійснювалося, а частину оптичного обладнання було замінено на вироби, що не відповідали заявленим технічним характеристикам.

При цьому службові особи оформлювали документи про виконання договорів без реальної поставки майна, вносячи до них недостовірні відомості, на підставі чого здійснювалося перерахування бюджетних коштів.

Унаслідок протиправних дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 47 млн грн, що безпосередньо вплинуло на належне забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

12 січня 2026 року у місті Краматорську учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення.

13 січня 2026 задоволено клопотання прокурора та обрано відносно пʼятьох учасників запобіжні заходи у виді тримання під вартою, без визначення суми застави.