Модель штучного інтелекту Ілона Маска Grok більше не зможе редагувати фотографії реальних людей, щоб показувати їх у відвертому одязі в юрисдикціях, де це незаконно, після поширеної стурбованості щодо сексуалізованих діпфейків, створених штучним інтелектом, пише УНН з посиланням на BBC.

“Ми впровадили технологічні заходи, щоб запобігти редагуванню зображень реальних людей у ​​відвертому одязі, такому як бікіні, в обліковому записі Grok. Це обмеження стосується всіх користувачів, включаючи платних підписників”, – йдеться в оголошенні у X, який керує інструментом Grok AI.

Про зміну було оголошено через кілька годин після того, як головний прокурор Каліфорнії заявив, що штат розслідує поширення сексуалізованих діпфейків ШІ, зокрема дітей, згенерованих моделлю ШІ.

“Тепер ми геоблокуємо можливість усіх користувачів створювати зображення реальних людей у ​​бікіні, спідній білизні та подібному одязі через обліковий запис Grok та в Grok у X у тих юрисдикціях, де це незаконно”, – йдеться у заяві X у середу.

Там також повторили, що лише платні користувачі зможуть редагувати зображення за допомогою Grok на платформі.

Це додасть додатковий рівень захисту, допомагаючи гарантувати, що ті, хто намагається зловживати Grok для порушення закону або політики X, будуть притягнуті до відповідальності, згідно із заявою.

З увімкненими налаштуваннями NSFW (не безпечно для роботи) Grok має дозволяти “оголення верхньої частини тіла уявних дорослих людей (не реальних)”, що відповідає тому, що можна побачити у фільмах з рейтингом R, написав Маск у мережі у середу.

“Це фактичний стандарт в Америці. Це буде різнитися в інших регіонах, залежно від законів кожної країни”, – сказав мультимільярдер у сфері технологій.

Раніше Маск захищав X, опублікувавши повідомлення, що критики “просто хочуть придушити свободу слова”, а також два зображення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в бікіні, створені штучним інтелектом.

Залишаються питання щодо того, як X застосовуватиме свої нові правила, наприклад, як модель штучного інтелекту знатиме, чи зображення справжньої людини, і які дії вона вживатиме, коли користувачі порушуватимуть правила, кажуть в експертних колах.