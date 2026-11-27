Вчені з Фінського центру технічних досліджень VTT навчилися перетворювати звичайну грибницю на аналог натуральної шкіри — міцне біорозкладне полотно, для якого не потрібні ні сировина, ні пластик. Дослідники вже пошили з нього сумочку.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Натуральна шкіра міцна та практична, але головна причина шукати їй заміну пов’язана з етичним ставленням до тварин. Крім того, виробництво натуральної шкіри пов’язане з роботою тваринницьких господарств, які витрачають багато води та викидають в атмосферу значну кількість парникових газів.

Що стосується більшості звичних шкірозамінників, то їх роблять із пластику на нафтовій основі, який важко переробити.

Як відзначають фінські дослідники, багато хто шукає заміну матеріалам з копалин та тваринної сировини, але поки так і не було знайдено спосіб випускати екологічну шкіру у великих обсягах за доступною ціною. Тому вони запропонували робити таке полотно із грибниці, або міцелію. Це мережа тонких волокон, схожих на коріння, що розростається під грибами.

Щоб отримати сировину для полотна, вчені помістили гриб Trichoderma reesei в живильну рідину та вирощували його в ємностях, схожих на ті, що використовують на броварнях. При зростанні в лотках волокна переплітаються в суцільний лист, а у рідині грибниця утворює густу масу, схожу на ту, з якої роблять папір.

Дослідники зібрали та промили цю масу, а потім додали до неї целюлозу, яка надає міцності стінкам рослинних клітин. Із суміші сформували тонкі листи та висушили їх. Вийшло гнучке та довговічне неткане полотно, ідентичне натуральній шкірі. Його можна розкроювати та зшивати так само, як звичайну тканину.

Поки маса ще волога, можна змінювати її склад, надавати різні кольори та фактуру або робити на її поверхні рельєфний візерунок.

Тепер вчені поставили перед собою завдання зробити полотно стійкішим до розривів, щоб пошиті з нього сумки та куртки витримували щоденне використання. А для випуску матеріалу не доведеться винаходити нові верстати — підійде обладнання, яким користуються на поліграфічних підприємствах.

Як повідомляло Інше ТВ, У Фінляндії розробляють окуляри, які «показуватимуть» гриби в лісі