Український лазерний комплекс «Тризуб» з вересня 2026 року заступив на бойове чергування й допущений до бойового застосування.

Про це dev.ua повідомила прес-служба виробника, компанії Celebra Tech.

“Перший підрозділ Збройних сил України вийшов на бойове застосування комплексу й освоює його, щоб передавати досвід іншим. Курс підготовки розрахований на фахівців усіх родів військ, від авіації до штурмових підрозділів піхоти”, — зазначили у компанії.

Ключовою особливість комплексу називають систему наведення на основі штучного інтелекту. Разом із високоточними турелями вона захоплює, супроводжує та вражає дрібні й швидкісні цілі, які складно знищувати: FPV-дрони, розвідувальні літаки, а також міни та бронетехніку.

“Інтеграція з радарами дає змогу точно розраховувати траєкторію загрози, а автоматизація скорочує час реакції та зменшує навантаження на оператора”, — додали у Celebra Tech.

Модульна конструкція комплексу дає змогу швидко змінювати конфігурацію обладнання, ремонтувати його у польових умовах і інтегрувати із зовнішніми системами.

Потужність комплексу становить 3 кВт і його можна застосовувати для різних завдань — від протидії безпілотникам до розмінування територій.

“Комплекс проходив випробування із засліплення «Шахедів». На відстані до 5 км лазер ефективно уражає матрицю тепловізійної камери, через що «Шахед» втрачає орієнтир і збивається з курсу. Ураження цілей відбувається на менших дистанціях. Здебільшого «Тризуб» застосовується проти розвідувальних та FPV-дронів. Крім того, він може давати чітку цілевказівку різним типам бойових турелей з автоматичною зброєю”, — розповіли у компанії.

Розробники також заявляють про призначення «Тризуба» як зброї проти швидкісних реактивних «шахедів» та ракет.

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