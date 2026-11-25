Лазерні установки ППО “Blysk” від компанії Carmine Sky демонструють перші результати в бойових умовах. Один з таких показав радник президента Сергій Флеш.

-Нещодавно бойовий лазер який був встановлений для захисту обʼєкту критичної інфраструктури вперше в світі збив реактивний дрон «Герань».

Технологія лазерної систем ППО розвивається в рамках державної програми «Приватне ППО» при підтримці кластеру оборонних технологій Брейв-1.

В Україні кілька компаній займаються розробками у сфері застосування лазерів для ППО. Лазерні технології дуже складні та фінансово затратні, тому приємно, коли у когось з’являються хороші новини.

Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури.