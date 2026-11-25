ританські Королівські повітряні сили почали на ніч переміщувати бойові літаки до захищених ангарів через загрозу атак безпілотників. Ці заходи вживаються на тлі попереджень британської розвідки MI5 та Міністерства оборони про підвищений ризик російських диверсій проти оборонних підприємств і компаній, що постачають військову техніку Україні. Про це пише Sky News, передає УНН.

Королівські повітряні сили вночі переміщують літаки до ангарів та укріплених укриттів, щоб захистити їх від можливої загрози з боку дронів. Також, як вважається, існують плани щодо встановлення протидронових сіток навколо військових літаків, які залишаються незахищеними, наприклад, поблизу злітно-посадкових смуг або на авіабазах, що не мають достатнього захисту – пише видання.

Як пише видання, такі протидронові сітки є звичним явищем по всій Україні, де вони допомагають захищати військову техніку, критично важливу національну інфраструктуру та ключові дороги від російських дронів.

Ці заходи Королівських повітряних сил є чітким свідченням того, як збройні сили Великої Британії посилюють свою оборону на внутрішньому фронті в умовах зростаючих загроз. Розміщення військових літаків у різних місцях робить їх набагато складнішою ціллю, ніж у випадку, коли вони всі зосереджені на кількох базах Головнокомандувач ВПС сер Гарв Сміт заявив, що ВПС готуються до сценарію, за якого “на батьківщині немає безпечного притулку, ви ведете бойові дії з території Великої Британії, але вам потрібно рухатися далі – додає видання.