Продавці російського маркетплейса Wildberries масово скаржаться на невиплату компенсацій за згорілі товари. Також підприємці не можуть отримати гроші за вже продану продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, підприємці скаржаться на проблеми з виплатами в соцмережах та особистих розмовах. З’ясувати долю грошей у компанії, за їхніми словами, практично неможливо: служба підтримки відповідає шаблонами або ігнорує звернення.

Зокрема, власниця бренду одягу Finn Flare Ксенія Рясова заявила, що на складах Wildberries згоріли товари її компанії на понад 200 млн рублів.

“WB нас просто кинув, і нічого з цим ми зробити не можемо”, – сказала вона у відео, опублікованому в соцмережах.

За словами Рясової, компанія не отримала ані грошей, ані обіцяних послаблень. Йдеться, зокрема, про можливе зниження комісій маркетплейса та відсотків за кредитами WB-банку.

Натомість через два місяці після пожежі Wildberries повідомив Finn Flare, що нібито переплатив бренду 30 млн рублів за 2024 рік. Через це виплати призупинили до завершення звірки даних. За словами Рясової, перевірка триває вже півтора місяця, а її компанія знаходить помилки в розрахунках маркетплейса.

Інші продавці також розповідають про часткові компенсації. Один із підприємців повідомив, що в липні отримав близько 20% вартості згорілого товару, власник невеликого магазину побутової техніки – приблизно 15%. Відтоді, за їхніми словами, нових виплат не було.

Окремою проблемою стали затримки виплат за вже продану продукцію. Як пише The Moscow Times із посиланням на VPost, близько 20 продавців підтвердили, що чекають грошей щонайменше за три цикли виведення коштів.

За правилами маркетплейса, подавати заявку на виведення можна раз на тиждень, а гроші мають надійти протягом семи днів. Проте один зі співрозмовників видання стверджує, що тепер доводиться чекати щонайменше два тижні після подання заявки.

Інший продавець заявив, що ще не отримав жодної виплати за листопад.

Крім того, підприємці скаржаться на зміни комісій, знижок і штрафів, через які складно прогнозувати заробіток. За словами одного з них, протягом одного з тижнів листопада Wildberries утримав 70% встановленої ним ціни товару.

У вересні Тетяна Кім (на тепер вже колишня гендиректорка Wildberries) анонсувала третій етап підтримки постраждалих підприємців. Згідно з повідомленням, із 1 жовтня виплати мали отримати 200 тисяч малих підприємців.

Перші два етапи, за даними компанії, відбулися в липні та охопили близько 188 тисяч продавців. Водночас опитані виданням підприємці стверджують, що восени грошей не отримували.

Нагадаємо, удари по складській інфраструктурі Wildberries розпочалися 18 липня і стали відповіддю України на російські атаки по українських підприємствах та інфраструктурі.

Тоді під атаки потрапили логістичні комплекси в підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області. Згодом пожежі після атак фіксували й на інших об’єктах компанії.