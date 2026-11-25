Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Всюди, де були російські удари, зараз працюють ремонтні бригади, енергетичні компанії. Найбільш складно зараз в Дніпрі, на Дніпровщині, також в Запоріжжі. Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо. Ремонти доводиться переривати через загрозу нових і нових ударів, але наші люди роблять часто просто неможливі, неймовірні речі і працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям.

У росіян тактика незмінна: вони бʼють саме по лініях та по мережах, по підстанціях бʼють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати – і відповідати будемо достойно.

Хочу подякувати хлопцям із Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Нашими дронами сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, з якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні. Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу. Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі.”