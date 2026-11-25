Повномасштабне російське вторгнення спричинило багато прогалин у доступі до освіти, соціального захисту, медичної допомоги та інших послуг, що забезпечують повноцінний розвиток дітей. У той час, коли в країні на передній план виходять питання безпеки та виживання, підтримка розвитку дітей з особливими освітніми потребами, зокрема розладами спектра аутизму, отримує менше уваги. У відповідь на цю проблему благодійний фонд Future for Ukraine (FFU) заснував центр безоплатної корекційної допомоги й підтримки для дітей у спектрі аутизму та їхніх батьків — LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Благодійний фонд Future for Ukraine розширює мережу LEVCHYK SPECTRUM HUB, зосереджуючи підтримку дітей у спектрі та їхніх родин у прифронтових громадах, де батьки, що виховують дитину з розладами спектра аутизму (РСА), найбільше потребують фахової допомоги. У Миколаєві центр безоплатної корекційної допомоги працює вже рік завдяки спільним зусиллям фонду та Миколаївської міської ради за підтримки Nova Ukraine.

Тепер фонд готує відкриття центру в Харкові, щоб більше родин у прифронтових містах могли отримувати фахову підтримку. Тут діти матимуть доступ до корекційних занять, а батьки — до допомоги фахівців у питаннях розвитку своєї дитини.

Future for Ukraine масштабує модель соціальної підтримки в регіонах, де потреба в безоплатній допомозі дітям з аутизмом особливо висока. У хабі для дітей створені всі умови, щоб безпечно розвиватися, гратися та опановувати важливі життєві навички.

Понад 7 000 корекційних занять для дітей із аутизмом: рік роботи центру в Миколаєві

Кількість дітей з особливими освітніми потребами у Миколаєві щороку зростає. На сьогодні лише кількість зареєстрованих дітей з РСА перевищує 300. Це також діти родин ВПО, які через війну втратили роботу, дім та постійний дохід, а разом із тим — можливість забезпечувати корекційні заняття, необхідні для розвитку дітей у спектрі аутизму.

«В Україні корекційні заняття здебільшого доступні лише у приватних центрах і коштують дорого, а родини з прифронтових територій часто просто не можуть їх собі дозволити. Обирати між тим, щоб допомогти дитині чи забезпечити базові потреби сім’ї, — це вибір, перед яким українські батьки не повинні опинятися. Саме тому ми залучаємо гранти, підтримку донорів і меценатів, щоб разом робити фахову корекційну допомогу дітям з аутизмом доступною», — коментує Олена Ніколаєнко, президентка Future for Ukraine (USA), стратегиня та лідерка міжнародного фандрайзингу.

За рік роботи LEVCHYK у Миколаєві надав комплексну допомогу 87 родинам, які виховують одного чи навіть двох дітей у спектрі. Це понад 7 000 спеціальних занять з АВА-терапії, з психологами, логопедом, реабілітологом сенсорної інтеграції та арттерапевтом.

Програма розробляється індивідуально для кожної дитини, і завжди орієнтована на особисті цілі: розвинути мовлення, навички взаємодії з іншими дітьми, самоконтролю, самостійності, підготуватися до школи тощо. Заняття відбуваються у спеціально облаштованих кімнатах кілька разів на тиждень.

«Для когось це маленьке досягнення, але для нас — це велика перемога»

П’ятирічний Дмитро відвідує центр майже рік. Його мама Крістіна каже, що за цей час син став спокійнішим, навчився чекати та краще розуміти звернене мовлення.

«​У сина пішов гарний прогрес: завдяки комплексному підходу він набагато краще став розуміти звернену мову, у його словниковому запасі з’явилося більше 20 слів, він став більш комунікабельним, навчився чекати та виконувати прості інструкції. Для когось це може здатися маленьким досягненням, але для нас — це титанічна праця та велика перемога», — ділиться Крістіна.

Родина Петренків виховує двох дітей з РСА — 6-річного Михайла та 4-річну Емілію. Обоє дітей відвідують LEVCHYK. Для родини було справжнім викликом знайти в місті заняття для двох дітей відразу, і щоб їм було цікаво туди ходити.

«У нашому місті знайти безоплатні послуги такого рівня майже неможливо. А втрачати час ми не можемо: діти зараз у віці, коли розвивають важливі соціальні навички. Ми ходимо вже сьомий місяць. Це невеликий термін, але я бачу, як у дітей потроху з’являються нові вміння. Емілія почала говорити, хоча раніше зовсім не розмовляла, а Мишко почав писати й малювати, хоча раніше навіть пензлика не хотів брати до рук», — розповідає мама Вікторія.

Розвиток мовлення у дитини — один із головних запитів, з якими приходять батьки до LEVCHYK. Затримка мовлення та психомоторного розвитку, зазвичай, є супутніми розладами в дітей у спектрі. І щоб запустити мовлення, необхідна комплексна робота, передбачена індивідуальним планом на рік або пів року.

Логопедка центру Наталія Вельчева зазначає, що допомагати дітям долати мовленнєві труднощі та бачити результат — найбільша цінність її роботи: «До нас приходить багато немовленнєвих дітей, тобто дітей, у яких мовлення відсутнє або дуже обмежене. Для роботи з дітьми у спектрі існує кілька десятків програм для розвитку мовлення, які ми використовуємо тут у LEVCHYK. Дитина починає розуміти звернену мову, відгукуватися на прохання, вимовляти звуки, слова та діяти за інструкцією».

Підтримка батьків — важлива частина роботи LEVCHYK

4,5-річній Софійці діагноз встановили лише цього року — аутизм та розлад дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ). Окрім труднощів із мовленням, батьків непокоїла поведінка доньки.

«Нам важко було зібратися й вийти на прогулянку. Це часто супроводжувалося тривалими істериками – до 30 хв поспіль. Софійка могла втекти від мене на майданчику, або підійти й обійняти незнайомих людей. Окрім цього, в нас були проблеми з мовленням — ехолалія — вона переважно повторювала почуті слова й фрази», — ділиться мама Тетяна.

Дівчинка відвідує заняття в LEVCHYK лише 1,5 місяця, але навіть за цей короткий проміжок часу вже є помітні зміни у житті родини:

«Я нарешті можу їздити з донькою в транспорті. Вона не кричить, не втікає від мене. Софійка вже може скласти речення з 5–7 слів, розповісти тату, як пройшов день, що вона хоче купити в магазині»

Для Тетяни важливі не лише зміни, які вона бачить у доньки. Завдяки підтримці фахівців мама краще розуміє, як займатися із Софійкою вдома й на що звертати увагу. Після встановлення діагнозу ці знання та можливість звернутися по пораду стали для неї емоційною підтримкою.

Долати наслідки війни: підтримка міжнародних партнерів

Головний виклик у роботі з дітьми сьогодні — це наслідки війни. За словами Ольги Яворської, лідерки проєктів та програм напряму «Допомога дітям» FFU, стрес, якого зазнають діти з РСА через повітряні тривоги, вибухи та переїзди, часто призводить до втрати раніше набутих навичок.

«Війна не спричиняє аутизм, але значно посилює його прояви. Навіть ті діти, з якими активно займаються батьки та спеціалісти, можуть раптово перестати розмовляти, замикатися в собі, ставати менш активними, або втрачати інші навички, які вже були сформовані. Саме тому регулярна фахова підтримка вкрай важлива. Адже розвиток дітей у спектрі не можна поставити на паузу», — коментує Ольга Яворська.

Забезпечувати регулярні корекційні заняття для дітей у спектрі та підтримку для їхніх родин допомагають міжнародні донори та громадські організації. Підтримка американського благодійного фонду Nova Ukraine допомогла відкрити хаб у Миколаєві та забезпечити сталість програми корекційної допомоги для 52 дітей у Львові та 43 — у Миколаєві.

Генеральна директорка Nova Ukraine, пані посол Ерін Е. Маккі, відвідала LEVCHYK у Миколаєві під час візиту до України. Вона відзначила соціальну роль центру в громаді та розповіла про плани подальшої підтримки українських родин, які виховують дітей з аутизмом:

«Родини, які виховують дітей із розладами спектра аутизму в прифронтовому місті, потребують професійної допомоги, щоб справлятися з тривогою, страхом та іншими наслідками війни й водночас підтримувати розвиток своїх дітей. Тому ми відразу підтримали ідею відкриття LEVCHYK у Миколаєві, і разом із нашим партнером Future for Ukraine вже працюємо над відкриттям такого ж центру в Харкові. Також шукаємо можливості, щоб ще більше дітей у Миколаєві могли отримувати необхідну корекційну допомогу».

Від досвіду хабу до моделі соціальної послуги для Миколаївської громади

За понад три роки існування LEVCHYK SPECTRUM HUB фахівці проєкту провели понад 20 000 корекційних занять. За рік роботи в Миколаєві – понад 7 000. Досвід хабу став основою для розроблення моделі комплексної допомоги дітям із РСА. Важливо, що робота LEVCHYK не обмежується окремими заняттями: команда також працює над посиленням компетенцій місцевих фахівців, взаємодією між установами та сталою моделлю надання послуг.

Важливість роботи LEVCHYK для міста відзначає Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Миколаївська міська рада долучилася до відкриття хабу та співпрацює з фондом Future for Ukraine над розвитком допомоги дітям у громаді.

«У листопаді LEVCHYK SPECTRUM HUB відзначає першу річницю роботи в Миколаєві. За цей час центр став важливим простором підтримки для дітей з розладами спектра аутизму та їхніх родин. Тут діти отримують необхідну корекційну допомогу, розвивають свої навички, а батьки мають можливість отримати професійну підтримку та розуміння. Для нашого міста надзвичайно важливо, щоб такі можливості були доступними для кожної родини, яка їх потребує. Щиро дякую благодійному фонду Future for Ukraine, команді LEVCHYK SPECTRUM HUB та партнерам із Nova Ukraine за те, що цей проєкт з’явився в Миколаєві й продовжує розвиватися. Дякую за вашу небайдужість, довіру до нашої громади та щоденну працю заради дітей. Сподіваюся, попереду ще багато років роботи центру, нових досягнень і щасливих історій наших родин», — зазначає міський голова.

За грантової підтримки ГО «Південна стратегія розвитку» в партнерстві із Save the Children in Ukraine та за фінансової підтримки Danida Embassy of Denmark in Ukraine фонд Future for Ukraine реалізує на базі LEVCHYK SPECTRUM HUB проєкт «Пілотування та інтеграція моделі надання соціальної послуги для дітей із розладами спектра аутизму в Миколаївській громаді». Його завдання — апробувати модель у реальних умовах, оцінити її ефективність, удосконалити відповідно до потреб дітей та їхніх родин і підготувати до інтеграції в систему соціальних послуг громади.

У межах проєкту діти отримують корекційну терапію. Паралельно команда систематизує практичний досвід: описує підходи до роботи, порядок отримання послуги, ролі залучених фахівців і механізми взаємодії між соціальною, освітньою та іншими дотичними сферами.

«Наша мета — налагодити сталу роботу центру соціальних послуг для дітей із РСА у Миколаєві та згодом передати його на баланс міської ради. Це дасть змогу родинам і надалі отримувати безоплатну корекційну допомогу, а місту — мати центр із чіткою моделлю роботи та якісними послугами», — коментує Ольга Яворська.

Попри виклики війни за рік роботи центр LEVCHYK у прифронтовому Миколаєві став місцем, де діти знаходять підтримку, тепло та здобувають нові навички для майбутнього самостійного життя.