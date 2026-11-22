Шведський оборонний стартап Nordic Air Defence представив новий перехоплювач K200, призначений для боротьби з російськими реактивними дронами “Герань-3А” та “Герань-4”. За словами виробника, розробка системи тривала лише 70 днів, пише Кореспондент.

Як повідомив генеральний директор і співзасновник компанії Карл Розандер, під час випробувань K200 уразив дев’ять із десяти цілей. Перехоплювач має автономну систему наведення: він здатний самостійно переслідувати ціль і атакувати її. Якщо перша спроба виявляється невдалою, апарат може облетіти ціль і повторити атаку.

За даними компанії, K200 може нести бойову частину масою 500 грамів, дальність його дії перевищує 25 км. Попередньо, радіус ураження вибухового заряду становить 10-12 метрів, тому перехоплювачу не обов’язково безпосередньо влучати в ціль.

Для наведення K200 використовує бортові камери й датчики. За словами Розандера, система не прив’язана до конкретної радіолокаційної станції: для роботи їй достатньо координат, отриманих від тривимірного або оптичного сенсора. Після отримання цих даних перехоплювач самостійно розраховує траєкторію до цілі.

Важливу роль у розробці та вдосконаленні системи відіграє Україна. За словами керівника, компанія тісно співпрацює з українськими партнерами та планує використовувати випробування в Україні для подальшого розвитку K200. Компанія також повідомила про відкриття офісу у країні.

Водночас нинішня версія перехоплювача поки не призначена для боротьби з російським безпілотником “Герань-5”. Розандер визнав це, додавши, що компанія вже працює над відповідним удосконаленням системи.

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