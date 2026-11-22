Німецька армія вперше відпрацювала тактичне застосування дронів-камікадзе на території Литви.

Випробування відбулися на військовому полігоні Руднінкай поблизу кордону з Білоруссю, пише ЛБ.

Під час маневрів безпілотники німецьких виробників Helsing і Stark пікірували на бойові танки, проте їхні бойові частини не мали вибухового заряду.

Тести стали частиною маневрів Freedom Shield — наймасштабніших військових навчань Бундесверу в цій балтійській країні.

Рішення про закупівлю таких безпілотників Німеччина ухвалила у 2025 році після багаторічних суперечок. Ця одноразова зброя здатна тривалий час кружляти над певною територією, перш ніж атакувати ціль і вибухнути під час зіткнення.