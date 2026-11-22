Концерн Mercedes-Benz продасть один зі своїх легендарних експериментальних автомобілів C 111. Торги відбудуться 3 лютого 2027 року в Парижі, у будівлі Лувру, пише Кореспондент.

Досі компанія не виставляла ці авто на відкритий продаж, хоча після прем’єри моделі у 1969 році шанувальники марки нібито надсилали до Штутгарта навіть незаповнені чеки, сподіваючись придбати автомобіль.

На аукціон виставлять Mercedes-Benz C 111-II, випущений у серпні 1970 року. Автомобіль оснащений чотирисекційним роторним двигуном Ванкеля потужністю 350 кінських сил. За даними автовиробника, його максимальна швидкість сягає 300 км/год.

Модель вирізняється пластиковим кузовом, дверима типу “крило чайки” та рідкісним забарвленням Weißherbst. Пробіг становить близько 25 тисяч кілометрів. В інтер’єрі збереглися спортивні сидіння з візерунком “гусяча лапка”, чотириспицеве кермо та радіоприймач Becker.

Оцінити майбутню ціну авто складно: раніше C 111 не продавали на відкритих торгах. Для порівняння, у 2022 році Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé продали з молотка за 135 млн євро, встановивши рекордну ціну для автомобілів.