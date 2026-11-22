Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

У Димері на Київщині щойно ввечері вдалося врятувати дитину з-під завалів – зараз хлопчику надають необхідну допомогу. Рятувальна операція триває весь день. Немає досі інформації про 10 людей, на жаль. Станом на цей час відомо, що загинули чотири людини. Мої співчуття рідним та близьким.

По цьому будинку влучив російський «шахед» – фактично розніс підʼїзд. Рятувальні роботи вести складно через постійні нові повітряні тривоги, нову загрозу. На місці достатньо сил, достатньо засобів рятувальників: більш ніж 130 людей залучені до робіт. Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу.

Був сьогодні ж на Київщині також удар у Вишневому – по звичайному продуктовому магазину. Три людини загинули, тринадцять поранені. У Білоцерківському районі «шахед» влучив по будинку. Постійний російський терор, постійні знущання від цих покидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді.

Були доповіді урядовців – міністра енергетики, міністра внутрішніх справ, Прем’єра – по ліквідації наслідків російських ударів. Щодо енергетики – дякую всім залученим ремонтним бригадам, працівникам енергокомпаній та працівникам комунальних служб, рятувальникам ДСНС України, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після обстрілів.

Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу, область Одеську, Дніпровщину нашу. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення.

В Одесі заживили критичну інфраструктуру, роблять усе, щоб було альтернативне постачання. Працюють в Дніпрі, працюють в Камʼянському, також в Харківській області, на Полтавщині. Необхідне обладнання є, є ресурс для ремонтів. Максимально фахові наші енергетики. Важливо, що завжди стараються відновити постачання, завжди. Конкретні завдання є і у військових для протидії цій новій тактиці росіян.

Ще одне. Тиждень наступний має бути результативний для підтримки України. Будуть зустрічі міністра оборони України з партнерами. Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами. Заплановані важливі кроки із сусідами в Євросоюзі, щоб Україна, попри всю цю російську війну, могла наближати свою європейську інтеграцію, виконання домовленостей, щоб у України було справжнє, повноцінне європейське майбутнє.

Ми розглядаємо відносини з ЄС як одну з необхідних гарантій безпеки для всіх нас, для України, для українців. Обовʼязково це буде. І Росія своїми ударами Україну не зламає. І обовʼязково відчуватиме відповіді там, де Україна вважатиме за потрібне.

Я дякую всім, хто з нами кожного дня, хто з Україною, хто з нашими людьми! Я дякую кожному й кожній, хто захищає життя наших людей, наших дітей – хто рятує, хто воює, хто відновлює!

Слава Україні!“