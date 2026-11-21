У п’ятницю дипломати в Женеві (Швейцарія) працювали в умовах жорсткого дефіциту часу після того, як Росія, зокрема, затягнула п’ятиденні виснажливі переговори щодо того, чи варто розпочинати розробку правил для летальних автономних систем озброєння.

Про це повідомляє Euronews, передає Інше ТВ.

Переговори в межах Конференції з огляду виконання Конвенції про конкретні види звичайної зброї (КЗЗ), що проходила під егідою ООН, мали завершитися в п’ятницю ввечері. Станом на середину дня держави так і не змогли знайти вихід із глухого кута.

Армії прагнуть використовувати штучний інтелект (ШІ) для швидшого й точнішого виявлення та ураження цілей.

Після активації автономні системи озброєнь (LAWS) — так звані «роботи-вбивці» — здатні самостійно обирати цілі й атакувати їх без будь-якого втручання людини. Глобальна коаліція «Зупиніть роботів-убивць» (Stop Killer Robots), до якої входять понад 300 організацій, стверджує, що такі системи вже пройшли випробування або були розгорнуті, зокрема й під час війни в Україні.

Критики зазначають, що така зброя підвищує ризик завдання невибіркових ударів, ускладнює визначення відповідальної сторони, а також може використовуватися всупереч правилам ведення війни.

Розбіжності серед учасників

Протягом тижня 128 держав-учасниць КЗЗ обговорювали питання про початок офіційних переговорів, а також умови й терміни їх проведення. Для ухвалення будь-якого рішення необхідний повний консенсус.

Більшість країн виступають за укладення юридично обов’язкової угоди. Однак держави, які володіють відповідними технологіями — зокрема США та Росія, — не бажають обмежувати собі свободу дій.

Також немає згоди щодо часових рамок. Міжнародний комітет Червоного Хреста та низка неурядових організацій (НУО) пропонують, щоб переговори тривали один рік, тоді як Вашингтон наполягає на п’ятирічному терміні.

Франція, серед інших, пропонує гібридний підхід, що поєднує юридично обов’язкові заходи з нормами, які не мають такої сили.

«В останній день переговорів меншість держав продовжує блокувати прогрес», — заявила Анна Гехір, керівниця напряму регулювання військового ШІ в Інституті майбутнього життя (Future of Life Institute).

Росія в центрі уваги

На початку конференції в понеділок Росія спровокувала процедурний конфлікт, виступивши проти участі спостерігачів у дискусіях — зокрема Європейського Союзу та організацій громадянського суспільства. Через це держави були змушені продовжити обговорення в неформальному форматі.

У четвер Росія неодноразово вимагала внести зміни до проєкту підсумкового звіту, зокрема в ті його частини, що не стосувалися ключових питань.

Попри це, один із дипломатів на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що за цей тиждень позиції сторін дещо зблизилися. «Ми дуже близькі до консенсусу щодо необхідності про щось домовлятися. Лише одна делегація активно виступає проти процесу, зосередженого на переговорах».

«Момент Оппенгеймера»

Магнус Ловольд із благодійного фонду «Lex International» зазначив, що сфера автономної зброї наближається до свого «моменту Оппенгеймера» — відсилання до Роберта Оппенгеймера, фізика, який відкрив для світу еру ядерної зброї.

«Зараз ми справді перебуваємо на межі, за якою в майбутньому може стати значно складніше домогтися запровадження необхідних нам правил», — сказав Ловольд у кулуарах переговорів.

У понеділок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав учасників конференції «вжити заходів, щоб запобігти використанню та поширенню цієї безжальної зброї».

«Ми ніколи не повинні припиняти захищати цивільних осіб від різанини та руйнувань, які несе збройний конфлікт», — наголосив Гутерреш.

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