Федеральний суд у США виніс другу судову заборону на будівництво монументальної арки, яку Дональд Трамп планує звести поряд з Арлінгтонським національним цвинтарем. Суддя засумнівалась у законності проєкту, вказавши, що адміністрація не отримала необхідного схвалення Конгресу.

Про це повідомляє Еuronews.

Своє “ні” планам президента США Дональда Трампа збудувати у Вашингтоні величезну тріумфальну арку висловив уже другий федеральний суддя.

У п’ятницю окружний суддя Леоні Брінкема заявила, що виносить попередню судову заборону на будівництво арки заввишки близько 76 метрів. Вона засумнівалась у законності проєкту, вказавши, що адміністрація Трампа не отримала його схвалення Конгресу. Вона також визнала недостатньою оцінку екологічних та економічних ризиків наслідків зведення арки.

Раніше аналогічне рішення ухвалила інша окружна суддя – Таня Чаткан. При цьому заборона судді Чаткан діє до 3 грудня (але може бути продовжена), а заборона судді Брінкема не має тимчасового обмеження.

Противники проєкту ставлять під сумнів призначення споруди і висловлюють занепокоєння її передбачуваним розташуванням поряд з Арлінгтонським національним цвинтарем, де поховано сотні тисяч американських ветеранів. На їхню думку, арка закриватиме вид на цвинтар.

Організація Democracy Forward, яка представляє в суді інтереси ради округу Арлінгтон, вітала рішення Брінкеми.

«Ми раді, що суд визнав непоправну шкоду, яку проєкт завдасть людям, які живуть і працюють в Арлінгтоні, і призупинив цей масштабний “проєкт марнославства” на час розгляду нашого позову, – заявила в п’ятницю старший юрист Democracy Forward Кейт Талмор. – Для нас велика честь працювати разом із радою округу Арлінгтон, щоб не допустити, щоб будівництво арки поставило під загрозу суспільну безпеку».

Раніше цього місяця Національна комісія із планування столичного регіону проголосувала за схвалення проєкту.

Повернувшись до Білого дому у січні 2025 року, Трамп розпочав масштабну кампанію з перетворення Вашингтона. Він заявив, що споруду планується перетворити на «першокласний військовий комплекс».

“Я погодився перетворити чудову Тріумфальну арку, будівництво якої планувалося ще з часів Громадянської війни, в районі Ресепшн-Серкл біля Меморіального мосту Арлінгтона, на першокласний військовий комплекс – Тріумфальну арку”, – написав він тоді в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, споруду можна буде використовувати «для розміщення та зберігання великої кількості безпілотників, а також для їхнього оперативного застосування». Крім того, він згадав снайперів, які будуть знаходитися на даху та майданчику перед аркою, та великі запаси снайперських боєприпасів.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні Трамп після параду в Пекіні дав завдання Пентагону відновити військовий дух і перебудувати армію