Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Ілон Маск заявив, що це Держдеп США організував переворот в Україні, а Зеленського звинуватив у брехні і невдячності (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський заперечив слова Ілона Маска про те, що обмеження швидкості роботи «військового пакета» Starlink в Україні — це вигадка.

Про це він сказав в інтервʼю CNN.

Зеленський наголосив, що його слова про обмеження були «стовідсотковою правдою», а роботу терміналів відновили після спілкування президента з держсекретарем США Марко Рубіо, який, «можливо, має звʼязки у SpaceX». Ймовірно, Зеленський каже про попередні обмеження.

«Я не граю з цим. Навіщо мені брехати? […] Ось чому ми маємо бути дуже серйозними, а не лише дуже багатими. Ці люди дуже впливові у Сполучених Штатах. Вони мають розуміти, що не все вирішують гроші», — сказав Зеленський.

Обмеження роботи Starlink

13 листопада джерела в Міністерстві оборони повідомили hromadske, що над тимчасово окупованою територією України система Starshield працює з обмеженням швидкості 161 км/год, а над підконтрольною Києву територією сповільнення немає.

Зеленський заявив, що обмеження швидкості вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних «шахедів».

За даними Financial Times, українські високопосадовці припускають, що швидкість зв’язку обмежили навмисно, аби посилити тиск на Київ у межах мирних переговорів. Один із посадовців зауважив, що дії Вашингтона, схоже, спрямовані на зміцнення позицій росії.

Це стало вже другим випадком за місяць, коли Україна зіткнулася з обмеженням Starlink і Starshield. Уперше це сталося в ніч проти 14 жовтня і протривало до 24 жовтня.