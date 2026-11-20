У Кремнієвій долині (Каліфорнія) заарештували громадянина Росії за підозрою у спробі шпигунства за співробітниками технологічної та оборонної компанії, яка надає підтримку українським військовим.

Ігоря Д’ю звинувачують у діях як агента іноземної держави з метою проведення таємної операції в Пало-Альто, неподалік від Сан-Франциско. За інформацією BBC, йдеться про компанію Palantir Technologies.

Д’ю також інкримінують переслідування співробітників та володіння підробленими документами, що посвідчують особу.

У матеріалах справи назва компанії не вказана, проте вона описана як публічна технологічна та оборонна фірма, що розробляє програмне забезпечення, яке використовується Україною у війні проти Росії.

«Звинувачення в цій справі описують операцію, організовану за підтримки держави, спрямовану проти співробітників американської технологічної та оборонної компанії. Причиною переслідування стала допомога, яку ця компанія надає Україні у війні проти Росії», — заявив прокурор США в Північному окрузі Каліфорнії Крейг Міссакян.

«Ми не потерпимо жодних спроб — з боку іноземних урядів чи інших суб’єктів — перетворити Кремнієву долину на плацдарм для діяльності іноземних розвідок».

За даними прокуратури, Д’ю потрапив до США незаконно, перетнувши кордон із Мексикою після того, як у червні прибув туди зі Стамбула.

Його, ймовірно, завербували через зашифрований месенджер Telegram. Його куратори називали Росію «Батьківщиною» і дали Д’ю вказівку збирати інформацію про компанію, оскільки вона постачає зброю, що використовується проти Росії в Україні.

Виконуючи їхні інструкції, він придбав комп’ютери, телефони, обладнання для бездротових мереж та програмне забезпечення для віддаленого доступу — інструменти, необхідні йому для шпигунської місії.

Згодом він відвідував кав’ярню поблизу офісів компанії в Пало-Альто, де фотографував екрани ноутбуків співробітників, які там працювали.

Крім того, куратори, як стверджується, «дали йому вказівку розміщувати свій ноутбук у певних місцях поблизу компанії, щоб вони могли отримати до нього віддалений доступ і спробувати зібрати інформацію про співробітників, які перебували неподалік».

Підозрюваний, імовірно, фотографував екрани співробітників у кафе неподалік від офісу.

Джерело в галузі підтвердило, що компанія Palantir стала об’єктом атаки, додавши, що втручання у внутрішні системи компанії не відбулося.

Також повідомляється, що компанія стала об’єктом «масштабних атак» з боку Росії через свою діяльність, пов’язану з Україною, причому ці атаки стають «дедалі агресивнішими».

Джерело, яке побажало залишитися анонімним, зазначило: це перший випадок, коли на території США було викрито російського агента, який намагався шпигувати за компанією.

«Дивує те, що вони вирішили піти на ризик і відправити когось до США», — зауважило джерело, — «з метою отримати доступ до системи “фізично”».

Компанія Palantir поки що не оприлюднила жодних заяв у відповідь на висунуті звинувачення.

Крім того, Дью, як стверджується, стежив за співробітниками та їхніми місцями проживання.

3 вересня він переслідував автомобіль, яким керувала одна з керівниць компанії, протягом майже 30 миль (близько 48 км). Він утік після того, як жінка під’їхала до поліцейського відділку. Згодом поліція отримала докази того, що в попередні дні він стежив за автомобілями й інших співробітників.

Під час розслідування правоохоронці виявили підроблені документи, зокрема паспорт громадянина США, посвідчення особи штату Каліфорнія та картку соціального страхування на ім’я «Гюго Лендрі Джонс» (Hugo Landry Johns).

У жовтні під час обшуку в його помешканні в місті Іст-Пало-Альто було знайдено блокнот із рукописними записами. За словами прокурорів, у ньому містилися численні домашні адреси співробітників, імена членів їхніх сімей, відомості про освіту та трудову діяльність, а також оцінка їхніх сильних і слабких сторін. Також було виявлено два російські паспорти.

Йому висунуто звинувачення за двома пунктами, пов’язаними з імовірною діяльністю як іноземного агента, за одним пунктом — про переслідування (сталкінг) із перетином меж штатів, а також за одним пунктом — про шахрайство з документами, що посвідчують особу. У разі визнання винним йому загрожує понад 15 років ув’язнення.



З 2 листопада він перебуває під вартою. Наразі невідомо, чи найняв він адвоката, який міг би виступати від його імені.

Компанія Palantir, співзасновником якої є мільярдер Пітер Тіль, працює у сфері оборони та безпеки США, а також має контракти з ізраїльськими військовими.

Цей арешт відбувся на тлі звинувачень у шпигунстві, що сколихнули технологічний сектор США, — зокрема, з’явилася інформація про романтичний зв’язок колишнього генерального директора Nvidia Дженсена Хуана з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Минулого місяця колишньому співробітнику OpenAI було висунуто звинувачення у встановленні підслуховуючого пристрою в офісі компанії. Пізніше чоловіка також звинуватили в тому, що він мав «значну підтримку» з боку уряду Саудівської Аравії.