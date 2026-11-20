У ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) ворог атакував:

– балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Ростовської, Брянської, Курської обл. рф;

– 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, Калібр, Іскандер-К із Вологодської обл. рф та акваторії Чорного моря;

– 404 ударними БпЛА типу Shahed (123 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 462 цілі:

– 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон;

– 79 крилатих ракет Х-101, Калібр;

– 380 ворожих БпЛА типу Shahed (102 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!