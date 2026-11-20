Вночі та вранці росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики — електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 20 листопада.

Внаслідок атаки станом на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Для стабілізації роботи енергосистеми у м. Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Водночас ворог знову і знову атакує відновлені об’єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонти.

На Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Через постійні атаки росії ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Стежте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.