Під час сварки чоловік ударив свого брата стільцем в обличчя, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Нині потерпілий перебуває в лікарні під наглядом медиків. Поліцейські затримали фігуранта та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про госпіталізацію 57-річного мешканця Снігурівської громади з тяжкою травмою ока надійшло до поліції від медиків увечері 18 листопада.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з рідним братом. Сварка між родичами виникла у домоволодінні потерпілого, під час якої 47-річний фігурант ударив потерпілого стільцем в обличчя, що спровокувало тяжку травму. З тілесними ушкодженнями медики доставили чоловіка до лікарні. Наразі його стан оцінюється, як стабільний.

Поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури чоловікові поліцейські повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.