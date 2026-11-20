У ніч на 20 листопада російські війська атакували медичний заклад у Харкові. Внаслідок удару постраждали четверо людей, у будівлі вибило понад 50 вікон.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Спочатку мер поінформував про удар по медичному закладу в Шевченківському районі міста та наявність постраждалих.
Згодом він уточнив, що в лікарню влучив ворожий безпілотник. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, а в будівлі вибило понад 50 вікон.
Обстеження місця удару триває. Інформація про стан постраждалих уточнюється.