У ніч на 20 листопада російські війська атакували медичний заклад у Харкові. Внаслідок удару постраждали четверо людей, у будівлі вибило понад 50 вікон.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Спочатку мер поінформував про удар по медичному закладу в Шевченківському районі міста та наявність постраждалих.

Згодом він уточнив, що в лікарню влучив ворожий безпілотник. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, а в будівлі вибило понад 50 вікон.

Обстеження місця удару триває. Інформація про стан постраждалих уточнюється.